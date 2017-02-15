В Пскове СКР провел проверку по факту нападения собаки на двух сестёр

Псков, , 08:51 — REGNUM В Пскове следственные органы Следственного комитета РФ провели доследственную проверку по факту нападения кавказской овчарки на двух сестёр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, о происшествии региональные СМИ написали в середине января.

Проверка следователей установила, что 15 января в Пскове соседская кавказская овчарка напала на 4-летнюю девочку, а затем и на её старшую сестру, которая пыталась отогнать собаку. Овчарка покусала младшую из девочек (причинён лёгкий вред здоровью), телесные повреждения получила и старшая.

«В настоящее время экспертным путем проверяется возможность причинения вреда психическому здоровью девочек», — сообщили в ведомстве.

Владельцу собаки назначен штраф в размере 1 тысячи рублей — это максимальное наказание, предусмотренное за нарушение содержания домашних животных законом Псковской области.

В администрацию Пскова внесено представление о необходимости организовать системный контроль за соблюдением на территории города требований этого закона, а полиции предложено провести рейды участковых уполномоченных по проверке порядка содержания домашних животных.

Кроме того, с целью возмещения вреда, причиненного здоровью малолетних девочек, а также компенсации причиненного им морального ущерба, на имя прокурора Пскова направлено обращение с просьбой о заявлении исковых требований в интересах пострадавших на основании ч.1 ст.45 ГПК РФ.