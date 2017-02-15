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На Кубани идут массовые отключения элетроэнергии и тепла из-за непогоды

Происшествия
Отключения электроэнергии происходят на территориях муниципальных образований Краснодарского края, информация по отключенным потребителям уточняется

Краснодар, 15 февраля 2017, 08:44 — REGNUM  На Кубани из-за неблагоприятных погодных условий массово отключается электроэнергия, сообщает региональный главк МЧС РФ.

По данным ведомства, отключения электроэнергии происходят на территориях муниципальных образований Краснодарского края, информация по отключенным потребителям уточняется.

В ночь на 15 февраля в Краснодарском крае прошел сильный снег, на Черноморском побережье — с дождем, а также налипание мокрого снега. Энергетики уточняют, что к 7:00 мск удалось стабилизировать ситуацию на большей части отключенных от электроэнергии территорий.

В настоящее время ведут работы 30 аварийно-восстановительных бригад. Также из-за аварии на тепломагистрали без тепла остались около 45 тыс. человек и 27 социально-значимых объектов.

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