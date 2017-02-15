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Россиянин пытался вывезти в Киргизию компоненты для химоружия

Происшествия
Суд уже приговорил екатеринбуржца к условному сроку и штрафу за контрабанду металла, за попытку незаконного вывоза ядовитых веществ мужчину накажут позднее

Бишкек, 15 февраля 2017, 08:41 — REGNUM  Житель Екатеринбурга намеревался переправить на оборонный завод в Киргизии 6,9 тонны прутков из сплава АК-6 и 400 кг триэтаноламина марки «Б», которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщила газета «Вечерний Бишкек» со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

По имеющимся данным, российский гражданин планировал незаконно вывезти особо опасные вещества транзитом через Казахстан, который, равно как и Россия с Киргизией, входит в Евразийский экономический союз, что позволяло ему не декларировать этот груз.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». «За попытку вывезти металлические прутки суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет условно и штраф в 50 тысяч рублей. Расследование вывоза ядовитого триэтаноламина, который может использоваться для производства химического оружия, продолжается», — цитирует пресс-секретаря Уральской таможни Екатерину Демянчук ИА «K-news».

ИА REGNUM напоминает, что триэтаноламин является исходным компонентом, использующимся для синтеза одной из разновидностей «Иприта» («горчичного газа») — боевого отравляющего вещества, применявшегося во время Первой и Второй мировых войн немецкими войсками.

Отметим, «Иприт» обладает поражающим действием при любых путях проникновения в организм человека. Антидот против этого вида химического оружия до сих пор не существует.

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