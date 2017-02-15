На северо-западе Пакистана совершен теракт

Исламабад, , 08:28 — REGNUM Два сотрудника правоохранительных органов Пакистана погибли 15 февраля в результате теракта с участием террориста-смертника на северо-западе страны, сообщает Associated Press.

По словам официальных лиц, целью террориста было административное здание в городе Галанай, распложенном в Мохманд — агентстве Федерально управляемых племенных территорий Пакистана.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, это уже не первый теракт, сотрясший Пакистан на этой неделе. Так, 13 человек стали жертвами террориста-смертника, подорвавшего себя 13 февраля в пакистанском городе Лахор. Ответственность за него взяла группировка «Джамаат-уль-Ахрар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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