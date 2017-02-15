На Камчатке четвероклассника сняли с уносимой в океан льдины
Ребенка успело унести на 150 метров от берега
Вилючинск, Камчатский край, 15 февраля 2017, 08:22 — REGNUM На Камчатке сотрудники инспекции по маломерным судам спасли школьника, оказавшегося на уносимой в сторону океана льдине, сообщает региональный глав МЧС РФ.
Инцидент произошел в Вилючинске. Несколько школьников гуляли по берегу бухты Крашенинникова, один из них — четвероклассник — прыгнул на льдину.
Внезапно ее стало уносить от берега, очевидцы вызвали спасателей. Через 15 минут прибывшие на место спасатели спустили на воду надувную лодку на веслах и доплыли до льдины.
Ребенка успело унести на 150 метров от берега. Мальчик не пострадал.
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