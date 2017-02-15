Южный Техас атаковали шесть торнадо

Хьюстон, США, , 06:10 — REGNUM Не менее шести мощных торнадо атаковали побережье Техаса на юго-западе от Хьюстона, передает Associated Press.

Наибольшие разрушения отмечены в городке Ван Флека с населением 1800 человек — не менее шести жителей получили ранения, разрушено четыре дома.

Скорость ветра торнадо, атаковавших район, доходила до 217 км/ч. Предупреждение о торнадо сохраняется для нескольких десятков округов штата Техас.

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