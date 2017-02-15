Спасатели на Камчатке спасли мальчика, унесённого на льдине в океан

Петропавловск-Камчатский, , 05:35 — REGNUM Сотрудники МЧС на Камчатке спасли школьника, унесённого на льдине в сторону океана. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инцидент произошёл днём 14 февраля в бухте Крашенинникова. «Мальчишки гуляли в районе пирса, который расположен на берегу бухты. Один из ребят — четвероклассник Дмитрий — решил прыгнуть на льдину. Неожиданно её начало уносить от берега», — сообщили в пресс-службе.

К моменту прибытия спасателей мальчик находился примерно в 150 метрах от берега. Сотрудники МЧС добрались до ребёнка на надувной лодке и благополучно сняли его со льдины.

Сообщается, что медицинская помощь мальчику не потребовалась.