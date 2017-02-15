На Камчатке с дрейфующей льдины спасли ребенка

Мальчик играл с друзьями на берегу и прыгнул на льдину, которая откололась и «взяла курс» в сторону океана

Петропавловск-Камчатский, , 05:49 — REGNUM На Камчатке спасатели сняли с дрейфующей льдины в бухте Крашенинникова четвероклассника, которого к моменту приезда сотрудников МЧС уже отнесло на 150 метров от берега в сторону океана. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь МЧС региона Юлия Ананьева, спасательная операция была проведена в закрытом городе подводников Вилючинске.

По словам собеседника агентства, несколько мальчиков гуляли в районе пирса, который расположен на берегу бухты. Один из ребят решил прыгнуть на льдину. Неожиданно ее начало уносить от берега. Друзья позвали на помощь и спасатели прибыли на место уже через 15 минут.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Вилючинского инспекторского участка ГИМС МЧС Александр Меркулов, к этому моменту мальчика на льдине унесло уже на 150 метров от берега. «Оперативно спустили на воду надувную лодку на веслах, добрались до ребенка, одели на него спасательный жилет и доставили на берег», — сказал спасатель.

Медицинская помощь мальчику не потребовалась. По словам сотрудников МЧС, бухта Крашенинникова никогда не замерзает, но накануне был сильный ветер, который прибил к берегу несколько льдин, а когда направление ветра изменилось, они начали отходить в сторону океана.