В шести штатах Мексики объявлена тревога из-за кражи радиоактивных веществ

Мехико, , 03:33 — REGNUM Власти Мексики объявили тревогу на территории шести штатов в связи с похищением контейнера с радиоактивными материалами. Об этом сообщил национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте на своей странице в Twitter.

«В штатах Керетаро, Идальго, Мехико, Гуанахуато, Сан-Луис-Потоси и Мичоакан объявлена тревога из-за украденного источника радиации. В случае обнаружения контейнера не открывайте его и звоните 911», — написал он.

Подробностей о том, где именно была совершена кража и о содержимом контейнера Луис Фелипе не привёл.

Напомним, схожий инцидент произошёл в Мексике в августе 2016 года. После хищения контейнера с радиоактивными материалами, который перевозил грузовик правительства штата, тревога была объявлена в штатах Нижняя Калифорния, Чиуауа и Синалоа. Позднее неизвестный оставил похищенный контейнер на скамье в парке города Сьюдад-Обрегон.