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Обвал трассы во Владивостоке: признаки обрушения были проигнорированы

Происшествия
Заказчик и подрядчик понадеялись на авось
Обрушение
Анастасия Хохлова © ИА REGNUM
Обрушение

Владивосток, 15 февраля 2017, 05:46 — REGNUM  Заказчик и подрядчик, возводившие подпорную стену, которая накануне, 14 февраля, обрушилась вместе с частью автомобильной дороги во Владивостоке, проигнорировали появившиеся в конструкции трещины. Такое заявление сделал руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства по Приморскому краю Михаил Заиченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В переписке заказчика строительства многоквартирного жилого дома и многоуровневой парковки в районе Эгершельда ООО «Каскад-Строй» и подрядчика «Госспецстрой-2» имеется информация от 10 февраля, в которой говорится о раскрытии трещин.

«Стороны никого не уведомили, полагая, что ситуация находится под контролем, рассчитывая, что проектные решения имеют двойной запас прочности, — прокомментировал Михаил Заиченко. — Не хотелось бы забегать вперёд и говорить об ошибке проектировщиков, тем не менее, отмечу, что данный проект прошёл вневедомственную экспертизу».

Руководитель компании-застройщика Вадим Толстиков заявил, что «Каскад-Строй» признаёт вину в случившемся и устранит последствия обрушения за свой счёт.

Вместе с тем на сегодняшний день ключевой задачей является обеспечение сохранности магистральной теплотрассы, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд — это 104 жилых дома, 3 детских сада, 3 школы и больница. В месте провала специалисты обнаружили прогиб теплотрасы длиною в 1 метр.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторник днём, 14 февраля, на улице Станюковича во Владивостоке произошло обрушение подпорной стенки и части автомобильной дороги. Глубина провала составила около 20 метров, ширина — около 15 метров. Застройщик «Каскад-Строй» недавно получил предупреждение от заместителя генпрокурора России Юрия Гулягина о недопустимости нарушений в сфере долевого строительства, с начала 2016 года компания была оштрафована на 660 тысяч рублей.

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