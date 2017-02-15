В США эакуированным после аварии на плотине резрешили вернуться в свои дома

Местные власти сообщили о снижении уровня воды на плотине в штате Колорадо, где произошла авария

Оровилл, США, , 01:59 — REGNUM Власти американского штата Калифорния разрешили жителям, эвакуированным из-за риска обрушения дамбы на озере Оровилл, вернуться в свои дом, передаёт агентство Reuters.

Как сообщил на пресс-конференции шериф Кори Хонеа, специалисты слили достаточное количество воды. В результате ЧП оказались повреждены основной и резервный дренажные каналы плотины.

Приказ об эвакуации был изменён на предупреждение об эвакуации, что означает, что граждане могут вернуться, но должны быть готовы к новой эвакуации в случае необходимости.

Сообщается, что местным мероприятиям также разрешено возобновить свою работу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за проливных дождей и повышения уровня воды в реках в основном водоотводе плотины на озере Оровилл образовалась пробоина.

Ситуация усугубилась тем, что резервный канал плотины оказался выведен из строя почвенной эрозией и не может быть задействован по назначению. В результате возникла угроза прорыва плотины, высота которой достигает 230 метров.

Губернатором Калифорнии Джерри Брауна был объявлен режим чрезвычайного положения в округах Саттер, Бьютт и Юба, почти 190 тысячам человек было предписано эвакуироваться из своих домов.