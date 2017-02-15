При взрыве в жилом доме в Оксфорде пострадали несколько человек Происшествия По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа

Оксфорд, Великобритания, , 00:56 — REGNUM Несколько человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в британском Оксфорде, передаёт телеканал Sky News. Сообщается, что в результате инцидента оказались разрушены четыре квартиры. Пострадавшие были доставлены в больницу, на месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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