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Новозеландские ученые опасаются новой волны самоубийств черных дельфинов

Происшествия
Стая из 200 особей держится в глубоких водах недалеко от косы Фэйрвелл

Веллингтон, 14 февраля 2017, 23:56 — REGNUM  

Большая стая из 200 черных дельфинов находится в глубоких водах недалеко от косы Фэйрвелл на Южном острове и, возможно, совершит новую попытку выброситься на мель, сообщает New Zealand Herald. Специалисты Департамента по защите окружающей среды (DOC) принимают меры, чтобы не допустить повторения трагедии.

Специалисты DOC ведут круглосуточное наблюдение за стаей черных дельфинов, которые не покинули прибрежную зону Южного острова. Предполагается, что это та же стая, что ранее массово выплывала на мель. Сотрудники DOC патрулируют бухту Голден Бей на лодках, а также дежурят на берегу, чтобы начать операцию по спасению дельфинов, если те придут в движение. Еще одна опасность заключается в том, что начинается отлив и животные могут оказаться на мелководье, если не уйдут в открытое море.

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Самоубийства животных
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