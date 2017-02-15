Крушение вертолета в новозеландском Крайсчерче

Веллингтон, , 23:47 — REGNUM



Коммерческий вертолет, который принимал участие в тушении пожара на юге Крайсчерча, разбился сегодня днем, передает телеканал TVNZ. Пилот был единственным человеком на борту, он не выжил.

Суперинтендант кентерберийсого управления полиции Лейн Тодд рассказал журналистам, что будет проведена полная экспертиза места крушения для выявления причин аварии, полиция уже сообщила о трагедии родственникам пилота. Полиция отказалась раскрывать детали аварии.

Борьба с пожарами на юге Крайсчерча продолжается уже более 24 часов. Все вертолеты, которые борются с пожарами, бушующими на территории в 700 гектаров, отозваны из зоны бедствия сразу после аварии до выяснения обстоятельств.

Пресс-секретарь компании Christchurch Helicopters рассказала, что разбившийся вертолет занимался вывозом пострадавших, а не тушением с воздуха.