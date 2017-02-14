Пилотом разбившегося вертолета в Новой Зеландии был ветеран спецназа SAS
Веллингтон, 14 февраля 2017, 22:54 — REGNUM Пилот разбившегося вертолета, который участвовал в тушении лесного пожара в районе новозеландского города Крайстчерч, оказался ветераном британского спецназа SAS, сообщает 15 февраля New Zealand Herald.
38-летний пилот Дэвид Стивен Аскин служил в рядах британского спецназа SAS до своего приезда в Новою Зеландию, где он устроился на должность коммерческого пилота.
В 2011 году он принимал участие в освобождении отеля InterContinental в Кабуле, на который напали талибы. В ходе пятичасовой спецоперации Аскин получил ранение.
Дэвид Стивен Аскин погиб при крушении вертолета в районе горной гряды Порт-Хиллс 14 февраля. Он принимал участие в тушении пожара, охватившего около 600 га леса.
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