Тропический шторм «Динео» приближается к побережью Мозамбика

Мапуту, , 22:24 — REGNUM Мощный тропический шторм «Динео» обрушится на побережье Мозамбика ранним утром 16 февраля, сообщает 14 февраля Agence France-Presse.

Метеорологи предупреждают, что тропический циклон может вызвать наводнения и штормовые приливы. Скорость ветра будет достигать 166 км/ч. В настоящий момент «Динео» находится между Мозамбиком и Мадагаскаром, он обрушится на побережье африканской страны в районе города Иньямбане.

Напомним, в 2000 году по меньшей мере 800 человек стали жертвами наводнений в Мозамбике, в 2015 году погибло более 100 человек.

Десятки людей погибли во время сезона дождей, который начался в Мозамбике в октябре прошлого года.

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