Плотина в Калифорнии испытает новый натиск стихии
Вашингтон, 14 февраля 2017, 22:01 — REGNUM На озере Оровилл в Калифорниине спадает напряженность в ситуации вероятного разрушения самой высокой в США дамбы, сообщает RT.
Плотина, высота которой достигает 250 метров, едва сдерживает напор воды, уровень которой в озере Оровилл резко пошел вверх после рекордных осадков в Калифорнии. Плотина испытывает давление 4,5 миллиардов кубометров воды.
Водосбросы плотины частично разрушены, но к данному моменту удалось заделать часть пробоин в них.
Тем не менее, ситуация в ближайшее время может резко обостриться, так как в район озера Оровилл возвращаются проливные дожди.
По предварительным расчетам, в случае прорыва дамбы через считанные часы под воду уйдут города Гридли и Лайв-Оак, расположенные в 50 километрах от нее.
Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейшая в США плотина продолжает разрушаться. Видео