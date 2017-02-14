Плотина в Калифорнии испытает новый натиск стихии

В район самой высокой в США дамбы возвращаются проливные дожди

Вашингтон, , 22:01 — REGNUM На озере Оровилл в Калифорниине спадает напряженность в ситуации вероятного разрушения самой высокой в США дамбы, сообщает RT.

Плотина, высота которой достигает 250 метров, едва сдерживает напор воды, уровень которой в озере Оровилл резко пошел вверх после рекордных осадков в Калифорнии. Плотина испытывает давление 4,5 миллиардов кубометров воды.

Водосбросы плотины частично разрушены, но к данному моменту удалось заделать часть пробоин в них.

Тем не менее, ситуация в ближайшее время может резко обостриться, так как в район озера Оровилл возвращаются проливные дожди.

По предварительным расчетам, в случае прорыва дамбы через считанные часы под воду уйдут города Гридли и Лайв-Оак, расположенные в 50 километрах от нее.

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