Полиция Бангладеш уничтожила одного из главарей исламистских боевиков

Дакка, , 21:20 — REGNUM Полиция Бангладеш застрелила одного из исламистских лидеров во время столкновения с боевиками в северо-западном регионе страны, сообщает 14 февраля Reuters.

32-летний Абу-Муса был убит в перестрелке в округе Богра, примерно в 200 км к северо-западу от Дакки, столицы страны.

«Мы должны были открыть ответный огонь. Группа боевиков обстреляла полицейский патруль», — заявил представитель полиции Нур Алам Сиддики.

Напомним, Абу-Муса был близким соратником Джахангира Алама, одного из организаторов атаки на кафе в Дакке в июле прошлого года. В результате этого теракта погибли 20 заложников и двое сотрудников полиции. Среди погибших было девять граждан Италии и семь граждан Японии.

Абу-Муса возглавлял одну из фракций группировки «Джамаат-уль-Моджахиддин Бангладеш», которая считается связанной с «Исламским государством» (организации, деятельность которых запрещена в РФ).

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