Вторник, 14 Февраля 2017 года
22:14:52 МСК

Мордовских врачей обвиняют в том, что они залечили ребенка до инвалидности

Происшествия
Уголовное дело возбуждено по сообщению СМИ
Новорожденный
Pedro Reyna
Новорожденный

Саранск, 14 февраля 2017, 21:11 — REGNUM  В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту оказания ненадлежащей медицинской помощи малолетнему ребенку по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

По данным следствия, с конца августа по 18 сентября 2008 года новорожденный мальчик проходил медицинское наблюдение у врача-педиатра по месту жительства в поселке Явас Зубово-Полянского района. 18 сентября состояние здоровья ребенка резко ухудшилось и он поступил на лечение в районную больницу, откуда был направлен в Республиканскую инфекционную клиническую больницу. После выписки мальчику был поставлен диагноз «сепсис» с последующим присвоением инвалидности. По мнению родителей, ему ненадлежащим образом оказывалась медицинская помощь, неправильно был установлен первоначальный диагноз и, соответственно, проводилось неадекватное лечение.

В пресс-службе напомнили, что 4 января 2017 года в одном из средств массовой информации была опубликована статья, в которой женщина сообщила, что по ее мнению ребенок стал инвалидом в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи со стороны врачей. Отмечается, что ранее мать ребенка в правоохранительные органы не обращалась.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка правильности, своевременности и полноты оказанной медицинской помощи на всех этапах. Следователем изъята медицинская документация, по которой будут назначены необходимые судебные экспертизы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ блокаде Донбасса прогнозируемо «виновата» Россия: обзор инфраструктуры
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
14.02.17
«Русские хакеры контролируют почти всю Европу»
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
14.02.17
«Трамп ничего не сможет изменить на Ближнем Востоке»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
АВС: «Флинна погубило заигрывание с Москвой»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Пакет законопроектов о государственной судебной службе внесен в Госдуму
МоскваРоссия Судебная система Политика
NB!
14.02.17
Нижегородская область отстаёт. Но Шанцев верит
Нижний НовгородРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
14.02.17
Военный Донбасс за сутки: ВСУ атаковали высоту «Дерзкая»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
14.02.17
Ножи вермахта и «Гитлерюгенда» в Ленобласти признали «культурной ценностью»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Контрабанда и борьба с ней Общество
NB!
14.02.17
Теперь известно, как долго будет укрепляться рубль
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
Станислав СтремидловскийПочему Варшава вспоминает в Вильнюсе о Великом Княжестве Литовском
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.02.17
Топливо вместо спирта: Спиртзаводы в Северной Осетии перепрофилируют
ВладикавказРоссия «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
14.02.17
Станислав ТарасовКто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
ВашингтонСША Афганский фактор Политика
NB!
14.02.17
В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты всех налогов
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
14.02.17
В КПРФ экс-депутата Вороненкова прочат в губернаторы Одессы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Самая высокая рождаемость в Туве, Чечне и Ингушетии – ОП РФ
МоскваРоссия Демографическая статистика Общество
NB!
14.02.17
Социологи выяснили, как петербуржцы относятся к передаче Исаакия РПЦ
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Общество
NB!
14.02.17
Ашот ПогосянЛюбовь – это встреча с самим собой
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
«Люди перестали думать» — омбудсмен просит ограничить выдачу кредитов
ЕкатеринбургРоссия Потребительское кредитование Общество
NB!
14.02.17
«В своей бедной жизни виноваты сами старики» — калужский губернатор
КалугаРоссия Прожиточный минимум в России Общество
NB!
14.02.17
32% граждан не смогли дать оценку Февральской революции 1917 года: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
ещё главное