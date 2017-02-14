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В Новой Зеландии крупный лесной пожар приближается к городу Крайстчерч

Происшествия
Пожар охватил площадь в 580 га

Веллингтон, 14 февраля 2017, 20:43 — REGNUM  В Новой Зеландии эвакуировали жителей города Крайстчерч, лесной пожар приближается к городу, сообщает 15 февраля New Zealand Herald.

Сотрудники полиции и пожарные завершили эвакуацию жителей города в 01:30. Точное число эвакуированных не сообщалось.

Лесной пожар устремился в направлении Крайстчерча со стороны горной гряды Порт-Хиллс, так как ветер поменял свое направление. Десятки пожарных расчетов готовятся к защите города от приближающегося пожара. Как только взойдет солнце, к пожарным расчетам присоединятся вертолеты.

Напомним, лесной пожар начался недалеко от города Крайстчерч 13 февраля. На следующий день в районе Порт-Хиллс разбился пожарный вертолет, пилот погиб. В ликвидации лесного пожара участвуют 100 пожарных, задействованы 15 вертолетов и один самолет. Пожар охватил площадь в 580 га.

Читайте ранее в этом сюжете: Сильный пожар угрожает новозеландскому Крайстчерчу

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Лесные пожары-2017
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