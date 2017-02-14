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Из-за снежного шторма в Ростове-на-Дону введен режим повышенной готовности

Происшествия
Непогода будет господствовать на Дону ещё сутки

Ростов-на-Дону, 14 февраля 2017, 20:31 — REGNUM  В Ростове-на-Дону в связи со снежным штормом, накрывшим регион накануне, введён режим повышенной готовности. Об этом распорядился сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарев. Согласно документу, режим продлён до утра 16 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Согласно прогнозу синоптиков, непогода продержится в регионе ещё сутки: будет идти снег, опустится туман, на дорогах — гололедица, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. В связи с этим движение в городе может остановиться, не исключены нарушения в работе пассажирского транспорта. В администрации областного центра в связи с бурей создан оперативный штаб.

Горожан призывают не выходить на улицу без необходимости, родителей — не оставлять детей без присмотра, автолюбителей — ограничить выезд по городу и за город на личном транспорте.

Силы коммунальщиков Ростова-на-Дону брошены на борьбу со снегом

Напомним, в начале февраля непогода уже накрывала Ростовскую область. Из-за снежных заносов было перекрыто несколько трасс, участились ДТП. Коммунальщики все силы бросили на борьбу с последствиями снегопада и движение автомобилей удавалось быстро восстановить.

Читайте ранее в этом сюжете: Снежный шторм замёл трассу между Ростовской областью и Волгоградом

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