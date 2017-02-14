Кот-камикадзе оставил без электричества целый город в Карелии
Внештатное отключение электроэнергии затронуло более двух тысяч жителей
Петрозаводск, 14 февраля 2017, 19:55 — REGNUM Большая часть карельского города Сортавала осталась без электричества из-за замыкания, которое спровоцировал забравшийся в электроподстанцию кот, сообщает КарелInform.
Происшествие случилось 13 февраля в 9:15 по местному времени. Без электроснабжения около часа оставались детский сад, котельная и хлебозавод. Внештатное отключение электроэнергии затронуло более двух тысяч жителей.
Прибывшие на место аварии ремонтники обнаружили в трансформаторной будке труп хвостатого виновника происшествия.
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