Кот-камикадзе оставил без электричества целый город в Карелии

Внештатное отключение электроэнергии затронуло более двух тысяч жителей

Петрозаводск, , 19:55 — REGNUM Большая часть карельского города Сортавала осталась без электричества из-за замыкания, которое спровоцировал забравшийся в электроподстанцию кот, сообщает КарелInform.

Происшествие случилось 13 февраля в 9:15 по местному времени. Без электроснабжения около часа оставались детский сад, котельная и хлебозавод. Внештатное отключение электроэнергии затронуло более двух тысяч жителей.

Прибывшие на место аварии ремонтники обнаружили в трансформаторной будке труп хвостатого виновника происшествия.

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