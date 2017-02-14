В Турции задержали более 600 подозреваемых в связях с РПК

За последние два дня полиция Турции провела серию контртеррористических операций

Анкара, , 19:33 — REGNUM За последние два дня полиция Турции задержала более 600 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает 14 февраля Reuters.

Полиция провела 14 февраля серию контртеррористических операций по всей территории Турции. Полицейские задержали 86 человек.

«Данные операции направлены на то …, чтобы члены Демократической партии народов (ДПН) не принимали участие в референдуме», — заявили представители ДПН.

Напомним, 13 февраля были задержаны 544 человек, обвиняемых в связях с РПК. В Турции данная организация включена в список террористических организаций.

Ранее также были задержаны около 5 тыс. членов курдской Демократической партии народов.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявлена дата проведения референдума в Турции