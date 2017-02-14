В Новой Зеландии разбился пожарный вертолет

Веллингтон, , 19:04 — REGNUM В Новой Зеландии разбился вертолет, участвовавший в тушении лесного пожара, сообщает 14 февраля New Zealand Herald.

Вертолет разбился в 14:30 по местному времени недалеко от города Крайстчерч, пилот погиб. Вертолет участвовал в тушении лесного пожара в районе горной цепи Порт-Хиллз. Пожар охватил площадь в 580 га.

Управление гражданской авиации Новой Зеландии проведет расследование причин аварии.

Напомним, лесной пожар в районе Порт-Хиллз начался 13 февраля. В ликвидации пожара участвуют 100 пожарных, задействованы 15 вертолетов и один самолет.

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