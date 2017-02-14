Вторник, 14 Февраля 2017 года
19:12:38 МСК

В Новой Зеландии разбился пожарный вертолет

Происшествия
Пилот погиб

Веллингтон, 14 февраля 2017, 19:04 — REGNUM  В Новой Зеландии разбился вертолет, участвовавший в тушении лесного пожара, сообщает 14 февраля New Zealand Herald.

Вертолет разбился в 14:30 по местному времени недалеко от города Крайстчерч, пилот погиб. Вертолет участвовал в тушении лесного пожара в районе горной цепи Порт-Хиллз. Пожар охватил площадь в 580 га.

Управление гражданской авиации Новой Зеландии проведет расследование причин аварии.

Напомним, лесной пожар в районе Порт-Хиллз начался 13 февраля. В ликвидации пожара участвуют 100 пожарных, задействованы 15 вертолетов и один самолет.

Читайте ранее в этом сюжете: Сильный пожар угрожает новозеландскому Крайстчерчу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары-2017
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Пакет законопроектов о государственной судебной службе внесен в Госдуму
МоскваРоссия Судебная система Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
Военный Донбасс за сутки: ВСУ атаковали высоту «Дерзкая»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
14.02.17
Ножи вермахта и «Гитлерюгенда» в Ленобласти признали «культурной ценностью»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Контрабанда и борьба с ней Общество
NB!
14.02.17
Теперь известно, как долго будет укрепляться рубль
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
Станислав СтремидловскийПочему Варшава вспоминает в Вильнюсе о Великом Княжестве Литовском
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.02.17
Станислав ТарасовКто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
ВашингтонСША Афганский фактор Политика
NB!
14.02.17
Приём в школы Екатеринбурга: разлучили близнецов, не пустили инвалидов
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
14.02.17
В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты всех налогов
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
14.02.17
В КПРФ экс-депутата Вороненкова прочат в губернаторы Одессы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Самая высокая рождаемость в Туве, Чечне и Ингушетии – ОП РФ
МоскваРоссия Демографическая статистика Общество
NB!
14.02.17
Социологи выяснили, как петербуржцы относятся к передаче Исаакия РПЦ
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Общество
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
ЯроблЕИРЦ – золотой троянский конь для губернатора Миронова?
ЯрославльРоссия Регулирование в жилищно-коммунальной сфере Политика
NB!
14.02.17
«Люди перестали думать» — омбудсмен просит ограничить выдачу кредитов
ЕкатеринбургРоссия Потребительское кредитование Общество
NB!
14.02.17
«В своей бедной жизни виноваты сами старики» — калужский губернатор
КалугаРоссия Прожиточный минимум в России Общество
NB!
14.02.17
32% граждан не смогли дать оценку Февральской революции 1917 года: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
32% граждан РФ считают период правления Путина лучшим в истории страны
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Большинство граждан жалуются на исполнение бюджета и чиновников – СП РФ
МоскваРоссия Счетная палата РФ Экономика
ещё главное