В Таиланде применили новую тактику незаконного ввоза наркотиков

Бангкок, , 18:29 — REGNUM Правоохранительные органы Таиланда задержали гражданку Эквадора, которая пыталась ввести в страну 2,3 кг кокаина в баночках с увлажняющим кремом, сообщает 14 февраля Bangkok Post.

56 — летняя Дженни Пачеко была задержана в Бангкоке в аэропорту «Суварнабхуми». Задержанная прилетела из Перу. Наркотики находились в шести баночках с увлажняющим кремом.

Представители полиции заявили, что была применена новая тактика незаконного ввоза наркотиков. Кокаин был смешан с кремом.

Пачеко призналась, что должна была доставить наркотики гражданину России Михаилу Шабанову. 30-летний житель России был также задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля представители Бюро по борьбе с незаконном оборотом наркотиков в Таиланде заявили об изъятии 1 млн 500 тыс. таблеток метамфетамина и нескольких десятков единиц огнестрельного оружия.

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