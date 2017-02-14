Снегопад в Воронеже: массовая авария и девятибалльные пробки

В областном центре и на трассе водители стоят в пробках

Воронеж, , 18:16 — REGNUM Сразу три ДТП, с участием, в общей сложности, шести автомобилей, произошло в Рамонском районе Воронежа во второй половине дня 14 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как сообщается, ДТП произошли около 15:10, на 471 км автодороги Москва — Новороссийск: всего, по данным полиции, в три аварии попали шесть автомобилей. По сообщениям очевидцев, в аварии могло участвовать до 30 машин

По данным МЧС, имеется пострадавший.

«Сотрудниками Госавтоинспекции приняты все меры для обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке дороги, организовано бесперебойное движение по одной из полос автодороги в сторону Москвы», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

Причиной, судя по всему, могли стать дорожные условия — с утра в Воронеже идет сильный снег, на дорогах гололедица.

Между тем, по данным сервиса Яндекс.пробки, к 18:00 пробки в Воронеже достигли девяти баллов, на дорогах — более десятка мелких аварий. Движение существенно затруднено на проспектах Труда, Ленинском и Московском, проспекте Революции, улицах 9 января, Плехановской, Кирова, Кольцовской, 20-летия октября.

ГИБДД обращается к водителям с просьбой воздержаться от поездок, без острой необходимости не выезжать на дальние расстояния. Если же поездки не избежать, быть максимально внимательными и осторожными при движении, выбирать скоростной режим соответствующий сложившимся метеорологическим условиям, соблюдать безопасную дистанцию и правила маневрирования.