В Таиланде изъяли 1 млн 500 тыс. таблеток метамфетамина и 45 пистолетов

Бангкок, , 17:55 — REGNUM Сотрудники Бюро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Таиланде провели три спецоперации и изъяли около 1 млн 500 тыс. таблеток метамфетамина, сообщает 14 февраля Bangkok Post.

Задержания прошли в провинциях Пхаттхалунг и Чумпхон и в Бангкоке, столице страны. Правоохранительные органы задержали пятерых подозреваемых. Помимо наркотиков были изъяты 45 пистолетов и патроны к ним.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Бангкоке было изъято около 2 млн 600 тыс. таблеток метамфетамина, семь килограммов кристаллического метамфетамина, пять килограммов кетамина и 34 тыс. таблеток экстази.

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