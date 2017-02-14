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Убивший ребенка житель Ульяновска отправлен в психбольницу

Происшествия
Мужчине грозит пожизненный срок, но прежде ему проведут курс лечения

Ульяновск, 14 февраля 2017, 17:36 — REGNUM  В Ульяновске местный житель, признанный судом виновным в убийстве ребенка, в ходе следствия начал подавать признаки невменяемости. Проведенная экспертиза установила, что на данный момент мужчина не может отдавать отчет своим действиям и руководить ими.

Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, в результате мужчина вместо колонии отправился в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением, где ему предстоит пройти курс лечения.

После этого преступник будет этапирован в Ульяновск для вынесения в отношении него соответствующего приговора.

Как сообщалось, труп девочки с признаками насильственной смерти был обнаружен недалеко от одного из домов по проезду Заводскому 18 июня 2016 года. Ребенок стал жертвой ранее судимого за совершение сексуальных насильственных действий местного жителя.

На основании представленных прокуратурой доказательств мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в, к» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетней, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера»), ч.5 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление»).

За свои преступления мужчина может получить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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