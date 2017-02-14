Полиция Малайзии подтвердила гибель брата Ким Чен Ына

Куала-Лумпур, , 17:27 — REGNUM Полиция Малайзии подтвердила информацию о гибели брата лидера Корейской Народно-демократической республики Ким Чен Ына. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает Reuters.

Речь идет о сводном старшем брате Ким Чон Наме. Сообщается, что он был убит в малазийском аэропорту в результате нападения двух женщин с отравленными иглами. Обе нападавшие смогли скрыться.

Ким Чон Нам был старшим сыном предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира. Из-за сложных отношений с отцом, Ким Чон Нам был отстранен от государственных дел и вскоре уехал за рубеж, где прожигал жизнь. Главный пост в Северной Корее занял его младший сводный брат Ким Чен Ын.

Малазийская полиция начала расследование. Напавшие на Ким Чон Нама женщины предположительно являются выходцами из КНДР.