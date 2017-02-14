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На Урале — всплеск массовых ДТП

Происшествия
В Челябинске сбиты четыре студентки, а на западе Свердловской области в ДТП попали пять человек

Челябинск, 14 февраля 2017, 17:22 — REGNUM  В Челябинске и на западе Свердловской области произошли массовые ДТП. По факту произошедшего 13 февраля ДТП, в котором получили телесные повреждения четыре девушки-студентки челябинского вуза, правоохранителями региона возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

13 февраля на остановке возле Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) произошло ДТП. Машина «Лексус», управляемая 57-летним водителем, столкнулась с автомобилем «Мерседес», за рулем которого был 23-летний парень. «Лексус» после столкновения отлетел на тротуар и ударил пешеходов, после этого продолжив движение, столкнулся с «Форд Транзит», тот в свою очередь ударил впереди стоящее «Пежо».

В результате серии столкновений пострадали четыре девушки, 18, 19 лет и 21 года. Они получили телесные повреждения, понадобилась госпитализация.

По произошедшему ДТП следственная часть Следственного управления УМВД России по городу Челябинску возбудила уголовное дело. Предварительно произошедшее квалифицировано как преступление, предусмотренное частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), максимальное наказание по которому предусматривает двухлетнее лишение свободы.

Как отметили в ГУ МВД региона, водитель «Лексуса» неоднократно привлекался за нарушения ПДД. За 2016 год его два раза привлекали к ответственности за превышение скоростного режима. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, определяются виновные лица, для привлечения их к ответственности.

На трагедию откликнулось руководство ЮУрГУ, — пострадавшим девушкам, которые являются студентками этого вуза, было обещано по 50 тыс. рублей каждой.

Ещё одно массовое ДТП произошло на западе Свердловской области, в районе города Ачита. На трассе «Пермь — Екатеринбург» столкнулись две иномарки. Травмы получили пятеро человек.

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