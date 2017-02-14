Вторник, 14 Февраля 2017 года
17:40:09 МСК

«Детей в Литве бьют из-за алкоголя»

Происшествия
Насилие над детьми тесно связано с алкоголизмом, уровень которого в Литве самый высокий в мире

Вильнюс, 14 февраля 2017, 16:47 — REGNUM  По мнению председателя Сейма Литвы Виктораса Пранцкетиса, депутаты должны на законодательном уровне запретить любое насилие над детьми — как физическое, так и психологическое, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 декабря, в парламенте. «Это самое меньшее, что сегодня может сделать Сейм, потому что из-за содержания законов и понятий споры идут уже не одно десятилетие, а проблема так и остается нерешенной», — считает политик от фракции партии Союз крестьян и зелёных Литвы.

По его словам, как правило насилию в Литве подвергаются дети, живущие в семьях алкоголиков: «Чаще всего проблемы таких семей похожи между собой — алкоголь и другие зависимости, безработица, недостаток социальных навыков, бедность. В таких семьях насилие становится методом воспитания».

Он также отметил, что болезни взрослых из-за такой ситуации приобретают дети. «Шестилеткам диагностируется детская депрессия! Потеряны ли уже эти дети? (…) Мы должны признать, что угрозы для жизни ребенка, его здоровья и безопасности были неправильно оценены, система не работает. Работа с семьями социального риска не дает желаемых результатов, формальные социальные услуги предоставляются семье социального риска на протяжении долгого времени, но причины несчастий не исчезают. Заколдованный круг заключает и не отпускает», — сказал Пранцкетис.

По его словам, в настоящий момент в Литве 19 тыс. детей растут в семьях социального риска. В 2016 году были зарегистрированы 1669 случаев насилия над ребенком. Ежегодно у семей отбирают и возвращают около 1000 детей. 30−40% семей социального риска социальные услуги предоставляются в течение более 5 лет, некоторым семьям и 14−17 лет, а положение в них не улучшается.

В Литве на одного социального работника приходятся около 10 семей социального риска. Это один из самых высоких показателей в ЕС.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Семейное насилие
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Теперь известно, как долго будет укрепляться рубль
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
Станислав СтремидловскийПочему Варшава вспоминает в Вильнюсе о Великом Княжестве Литовском
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.02.17
Станислав ТарасовКто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
ВашингтонСША Афганский фактор Политика
NB!
14.02.17
Приём в школы Екатеринбурга: разлучили близнецов, не пустили инвалидов
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
14.02.17
В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты всех налогов
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
14.02.17
В КПРФ экс-депутата Вороненкова прочат в губернаторы Одессы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
ЯроблЕИРЦ – золотой троянский конь для губернатора Миронова?
ЯрославльРоссия Регулирование в жилищно-коммунальной сфере Политика
NB!
14.02.17
«Люди перестали думать» — омбудсмен просит ограничить выдачу кредитов
ЕкатеринбургРоссия Потребительское кредитование Общество
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Передумали? На Колыме собираются вернуть льготы работающим ветеранам труда
МагаданМагаданская областьРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Общество
NB!
14.02.17
Горящая «Башнефть», платный выезд, замуж в 15 лет: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Пушков: Отставка Флинна — самая быстрая в истории США
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Алёна Зеленина Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
ещё главное