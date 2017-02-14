«Детей в Литве бьют из-за алкоголя»

Вильнюс, , 16:47 — REGNUM По мнению председателя Сейма Литвы Виктораса Пранцкетиса, депутаты должны на законодательном уровне запретить любое насилие над детьми — как физическое, так и психологическое, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 декабря, в парламенте. «Это самое меньшее, что сегодня может сделать Сейм, потому что из-за содержания законов и понятий споры идут уже не одно десятилетие, а проблема так и остается нерешенной», — считает политик от фракции партии Союз крестьян и зелёных Литвы.

По его словам, как правило насилию в Литве подвергаются дети, живущие в семьях алкоголиков: «Чаще всего проблемы таких семей похожи между собой — алкоголь и другие зависимости, безработица, недостаток социальных навыков, бедность. В таких семьях насилие становится методом воспитания».

Он также отметил, что болезни взрослых из-за такой ситуации приобретают дети. «Шестилеткам диагностируется детская депрессия! Потеряны ли уже эти дети? (…) Мы должны признать, что угрозы для жизни ребенка, его здоровья и безопасности были неправильно оценены, система не работает. Работа с семьями социального риска не дает желаемых результатов, формальные социальные услуги предоставляются семье социального риска на протяжении долгого времени, но причины несчастий не исчезают. Заколдованный круг заключает и не отпускает», — сказал Пранцкетис.

По его словам, в настоящий момент в Литве 19 тыс. детей растут в семьях социального риска. В 2016 году были зарегистрированы 1669 случаев насилия над ребенком. Ежегодно у семей отбирают и возвращают около 1000 детей. 30−40% семей социального риска социальные услуги предоставляются в течение более 5 лет, некоторым семьям и 14−17 лет, а положение в них не улучшается.

В Литве на одного социального работника приходятся около 10 семей социального риска. Это один из самых высоких показателей в ЕС.