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Гражданка Италии предстанет перед судом за ввоз наркотиков в Австралию

Происшествия
Стоимость изъятой партии кокаина составила около $1 млн 100 тыс

Канберра, 14 февраля 2017, 16:26 — REGNUM  В Австралии гражданке Италии предъявлено обвинение в контрабанде пяти килограммов кокаина, сообщает 14 февраля Australian Associated Press.

Сотрудники пограничного контроля Мельбурна, столицы штата Виктория, обнаружили наркотики в багаже 39-летней гражданки Италии, 12 февраля прибывшей из Рима в аэропорт Мельбурна. Стоимость находки оценивается в $1 млн 100 тыс. Задержанная предстанет перед судом 14 февраля.

Напомним, с ноября прошлого года в Австралии изъяли более четырех тонн наркотиков, включая три тонны кокаина, 840 килограммов метамфетамина и 300 килограммов псевдоэфедрина. Общая стоимость изъятых наркотиков составила около $500 млн.

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