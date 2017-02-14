В Таджикистане ожидают продолжения схода снежных лавин

За первый месяц 2017 года в этой среднеазиатской стране сошли 244 лавины, под которыми погибли 13 человек

Душанбе, , 16:23 — REGNUM В Таджикистане сохраняется опасность схода снежных лавин. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве страны.

Таджикистанцев предупреждают о новых снегопадах в период с 15 по 18 февраля, в горных районах — в виде мокрого снега. Таким образом, на автодорогах «Душанбе — Ходжент», «Душанбе — Лахш», «Душанбе — Рашт», «Душанбе — Сангвор», «Душанбе — Хорог», «Ванч — Хорог», «Рушан — Хорог», «Хорог — Ишкашим», «Хорог — Мургаб» возможны сходы снежных масс и камнепады.

Таджикские спасатели предостерегают население от поездок и походов на лавиноопасные участки, а водителям, передвигающимся по горной местности, настоятельно рекомендуют сохранять установленный интервал движения между автомобилями.

Напомним, в январе 2017 года в Таджикистане зафиксирован сход 244 снежных лавин, которые нанесли серьезный ущерб местной инфраструктуре и стали причиной смерти 13 человек. Внешнеполитическое ведомство страны обратилось к мировому сообществу с просьбой оказать всестороннюю помощь в ликвидации последствий подобных чрезвычайных происшествий.

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