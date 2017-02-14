Вторник, 14 Февраля 2017 года
17:41:54 МСК

В Таджикистане ожидают продолжения схода снежных лавин

Происшествия
За первый месяц 2017 года в этой среднеазиатской стране сошли 244 лавины, под которыми погибли 13 человек

Душанбе, 14 февраля 2017, 16:23 — REGNUM  В Таджикистане сохраняется опасность схода снежных лавин. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве страны.

Таджикистанцев предупреждают о новых снегопадах в период с 15 по 18 февраля, в горных районах — в виде мокрого снега. Таким образом, на автодорогах «Душанбе — Ходжент», «Душанбе — Лахш», «Душанбе — Рашт», «Душанбе — Сангвор», «Душанбе — Хорог», «Ванч — Хорог», «Рушан — Хорог», «Хорог — Ишкашим», «Хорог — Мургаб» возможны сходы снежных масс и камнепады.

Таджикские спасатели предостерегают население от поездок и походов на лавиноопасные участки, а водителям, передвигающимся по горной местности, настоятельно рекомендуют сохранять установленный интервал движения между автомобилями.

Напомним, в январе 2017 года в Таджикистане зафиксирован сход 244 снежных лавин, которые нанесли серьезный ущерб местной инфраструктуре и стали причиной смерти 13 человек. Внешнеполитическое ведомство страны обратилось к мировому сообществу с просьбой оказать всестороннюю помощь в ликвидации последствий подобных чрезвычайных происшествий.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за схода снежных лавин за месяц в Таджикистане погибли 13 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в горах
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Теперь известно, как долго будет укрепляться рубль
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
Станислав СтремидловскийПочему Варшава вспоминает в Вильнюсе о Великом Княжестве Литовском
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.02.17
Станислав ТарасовКто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
ВашингтонСША Афганский фактор Политика
NB!
14.02.17
Приём в школы Екатеринбурга: разлучили близнецов, не пустили инвалидов
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
14.02.17
В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты всех налогов
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
14.02.17
В КПРФ экс-депутата Вороненкова прочат в губернаторы Одессы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
ЯроблЕИРЦ – золотой троянский конь для губернатора Миронова?
ЯрославльРоссия Регулирование в жилищно-коммунальной сфере Политика
NB!
14.02.17
«Люди перестали думать» — омбудсмен просит ограничить выдачу кредитов
ЕкатеринбургРоссия Потребительское кредитование Общество
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Передумали? На Колыме собираются вернуть льготы работающим ветеранам труда
МагаданМагаданская областьРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Общество
NB!
14.02.17
Горящая «Башнефть», платный выезд, замуж в 15 лет: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Пушков: Отставка Флинна — самая быстрая в истории США
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Алёна Зеленина Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
ещё главное