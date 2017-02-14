В Литве разрабатывают схему ужесточения наказания за насилие над детьми

Вильнюс, , 16:07 — REGNUM Сейм Литвы сегодня, 14 февраля, собрался на внеочередную сессию для внесения поправок в законы, регламентирующие ответственность за насилие над детьми, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Помощь детям и семьям должна предоставляться более координированно, уверены в правительстве, которое и стало инициатором внесения ряда поправок ужесточающие наказание. Поводом стала череда трагедий в провинции. Например, убийство двух младенцев нетрезвым родителем, который выбросил малышей в мороз в колодец. Или недавняя история избиения до смерти 4-летнего мальчика его биологической матерью и отчимом.

В ближайшее время, уверяют в правительстве, будет подготовлена схема предоставления координированной помощи с четко очерченными обязанностями и функциями учреждений. «Все заинтересованные учреждения должны работать сообща, чтобы помощь ребенку и семье оказывалась вовремя и эффективно, чтобы между собой договаривались и координированно работали социальные, образовательные, медицинские учреждения», — сказала министр образования и науки Юргита Петраускене.

Министерство образования и науки, учитывая участившиеся случаи насилия над детьми в ближнем окружении и то, какой ущерб насилие наносит дальнейшему социальному и эмоциональному развитию ребенка, его учебной мотивации, развитию познавательных способностей, качеству жизни, предложила также усовершенствовать и развивать систему координированного предоставления помощи в сфере образования, социальных и медицинских услуг детям и их родителям.

Министерство предложило ввести должность координатора межведомственного сотрудничества в самоуправлениях, которая охватывала бы и деятельность в школах.