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Крым: в Симферополе при закладке тайника арестовали крупного наркоторговца

Происшествия
На улицу не попало несколько тысяч доз «солей»

Симферополь, 14 февраля 2017, 16:05 — REGNUM  В Симферополе полицейские задержали наркоторговцев, рекламировавших «соли» через интернет и распространявших «товар» через систему тайников. У двух задержанных во время закладки тайника в центре Симферополя жителей Симферопольского района Крыма изъяли «большие объемы порошкообразного вещества», расфасованного на десятки полиэтиленовых пакетов для мелкооптового и розничного сбыта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Экспертиза показала, что изъятая смесь является производным от высокотоксичного синтетического наркотика «N-метилэфедрон», который относится к так называемым «солям», — сообщили в МВД. — В последующем по месту жительства основного организатора преступного промысла полицейскими было обнаружено еще 210 полимерных пакетов с «солями». Общая масса изъятого составила более 280 грамм. По оценкам оперативников, объем наркотика, не попавшего на улицы и во дворы крымской столицы, может составлять несколько тысяч средне-разовых доз».

В отношении наркоторговцев возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В полиции продолжают поиск всех членов преступной группы, занимавшейся изготовлением, транспортировкой и продажей наркотиков, а также определяют круг общения и криминальных интересов участников группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саках также задержали наркодиллеров, закладывающих «слои» в тайники. Ранее в Симферополе полиция задержала оператора сайта, через который продавали наркотики.

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