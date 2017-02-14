Донецкая полиция возбудила четыре уголовных дела по блокированию Донбасса

Дела возбуждены по статьям о блокировании транспортных коммуникаций путём устройства препятствий и о захвате железнодорожного подвижного состава

Киев, , 15:50 — REGNUM Донецкая полиция (Украина) возбудила четыре уголовных дела по факту блокирования неустановленными лицами в железнодорожного переезда, расположенного в городе Бахмуте (Донецкая область, Украина) и по факту захвата железнодорожного подвижного состава. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Донецкой области.

Первое дело возбуждено 2 февраля по части 1 статьи 279 УК Украины — блокирование транспортных коммуникаций путём устройства препятствий. Дело возбудили «по факту блокирования неустановленными лицами в камуфлированной одежде железнодорожного переезда» по улице Корсунского в Бахмуте.

Второе уголовное дело возбуждено 7 февраля по части 2 статьи 278 УК Украины — захват железнодорожного подвижного состава. Уточняется, что в Бахмуте на железнодорожном переезде захвачен локомотив ЧМЕЗ-1835.

Третье уголовное дело возбуждено 10 февраля по той же статье, что и дело от 2 февраля. На этот раз речь идёт о блокировании транспортных коммуникаций на переезде станции Кривой Торец в посёлке Щербиновка (Донецкая область).

Четвёртое уголовное дело возбуждено 11 февраля по той же статье, что и дело от 7 февраля — в связи с захватом электровоза РЛ8−1401 с 47 вагонами на станции Кривой Торец.

«С целью полного, всестороннего и беспристрастного проведения досудебного расследования по уголовному производству создана следственно — оперативная группа, в которую задействованы работники Торецкого отделения полиции, Бахмутского отдела полиции и следственного управления ГУНП в Донецкой области», — сообщили в донецкой полиции.

Напомним, в начале февраля стало известно о том, что в Донецке перекрыта железная дорога. Её захватили вооружённые люди — члены так называемых украинских добровольческих батальонов.

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