Ножку младенца нашли на улице Краснодара

Краснодар, , 15:20 — REGNUM В Краснодаре обнаружена страшная находка. На улице Захарова найден фрагмент ноги новорожденного ребенка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 14 февраля, сообщение об этом накануне поступило в правоохранительные органы.

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В кубанском Курганинске двух малолетних детей бросили у подъезда дома

Следствие уже возбудило уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Дознавателям предстоит выяснить личность роженицы, а также установить все обстоятельства трагедии.

В настоящее время обнаруженный фрагмент — нижняя треть голени — направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Предположительно, на нем обнаружены следы откусывания, информационное издание «Югаполис». Из медицинских учреждений города истребована документация, проверяются видеозаписи с камер наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года в Новороссийске в мусорном баке было обнаружено тело полуторамесячной девочки. Как выяснилось в ходе следствия, малышку в мусор выбросил родной отец. Мужчина уснул вместе со своей малолетней дочерью и придавил ее своим телом. Проснувшись и обнаружив, что ребенок не подает признаков жизни.

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