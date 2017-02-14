Вторник, 14 Февраля 2017 года
16:12:02 МСК

Ножку младенца нашли на улице Краснодара

Происшествия
Полиция ищет подозреваемых

Краснодар, 14 февраля 2017, 15:20 — REGNUM  В Краснодаре обнаружена страшная находка. На улице Захарова найден фрагмент ноги новорожденного ребенка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 14 февраля, сообщение об этом накануне поступило в правоохранительные органы.

Также по теме: Задушенный младенец и насилие над девочкой на Кубани: виновные наказаны

В кубанском Курганинске двух малолетних детей бросили у подъезда дома

Следствие уже возбудило уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Дознавателям предстоит выяснить личность роженицы, а также установить все обстоятельства трагедии.

В настоящее время обнаруженный фрагмент — нижняя треть голени — направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Предположительно, на нем обнаружены следы откусывания, информационное издание «Югаполис». Из медицинских учреждений города истребована документация, проверяются видеозаписи с камер наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года в Новороссийске в мусорном баке было обнаружено тело полуторамесячной девочки. Как выяснилось в ходе следствия, малышку в мусор выбросил родной отец. Мужчина уснул вместе со своей малолетней дочерью и придавил ее своим телом. Проснувшись и обнаружив, что ребенок не подает признаков жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новороссийске мужчина выбросил в мусорный бак тело грудной дочери

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Станислав ТарасовКто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
ВашингтонСША Афганский фактор Политика
NB!
14.02.17
В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты всех налогов
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
14.02.17
В КПРФ экс-депутата Вороненкова прочат в губернаторы Одессы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Ашот ПогосянЛюбовь – это встреча с самим собой
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
ЯроблЕИРЦ – золотой троянский конь для губернатора Миронова?
ЯрославльРоссия Регулирование в жилищно-коммунальной сфере Политика
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Дело Чудновец как маркер пробелов в законодательстве
ЕкатеринбургРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
14.02.17
Передумали? На Колыме собираются вернуть льготы работающим ветеранам труда
МагаданМагаданская областьРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Общество
NB!
14.02.17
Горящая «Башнефть», платный выезд, замуж в 15 лет: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Отдать Курилы Японии — значит отдать Курилы США
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
14.02.17
Пушков: Отставка Флинна — самая быстрая в истории США
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
14.02.17
Суд в США отклонил иск индейцев против нефтепровода Dakota Access
ВашингтонСША Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
14.02.17
В Австрии арестовали Гитлера
ВенаАвстрия Усиление правых в Европе Общество
NB!
14.02.17
Саркис ЦатурянСемнадцатый год: США больше не капитулируют, Китай больше не отступает
ВашингтонСША Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
ещё главное