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В Тверской области автомобиль с детьми-сиротами попал в ДТП: есть погибшие

Происшествия
Один ребенок скончался от травм, второй в больнице

Тверь, 14 февраля 2017, 15:14 — REGNUM  Двое детей-сирот пострадали в результате крупной автоаварии в Тверской области 13 февраля. Одного из детей спасти не удалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным управления ГИБДД, авария произошла накануне, 13 февраля, около 15:20, на автодороге Тверь — Бежецк. По предварительным данным, 41-летняя женщина водитель, управляя автомобилем Hyundai при движении со стороны Бежецка, при опасном повороте не справилась с управлением, машину вынесло на встречную полосу движение, где она столкнулась с ВАЗ 20 163.

В результате аварии погибли водитель ВАЗа, а также 50-летняя пассажирка. С травмами в больницу были доставлены пассажиры ВАЗ — мальчики 13 и 8 лет. Старший ребенок от полученных травм скончался.

Как пояснили в пресс-службе облправительства, пострадавшие дети — воспитанники Бежецкой школы-интерната №1. Детей сначала доставили в Рамешковскую центральную районную больницу, затем в детскую областную клиническую больницу. Однако старшего из детей медики спасти не смогли. Второму ребенку сделали операцию, в крайне тяжелом состоянии он находится в реанимации.

«Оба ребенка — с ограниченными возможностями здоровья, социальные сироты, их родители лишены родительских прав. 13 февраля ребята в сопровождении медицинского врача и водителя, которые являются работниками Бежецкой школы-интерната №1, возвращались из Твери, где находились на медицинском обследовании», — сообщили в пресс-службе облправительства.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил соответствующим министерствам и ведомствам Тверской области провести проверку всех обстоятельств трагедии и оказать необходимую помощь родственникам погибших.

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