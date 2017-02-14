В Дагестане задержаны 200 трудовых мигрантов из Азербайджана

Махачкала, , 15:13 — REGNUM Решением суда 33 незаконных мигранта из Азербайджана, задержанные в Дагестане, будут выдворены на родину. Накануне в республике в рамках мероприятий по выявлению незаконных мигрантов были задержаны более 200 человек. Все задержанные работали на стройках в Дербенте, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе МВД республики.

В результате проверки у 28 человек документы оказались в порядке и они были отпущены. У 172 человек миграционные документы были в полном порядке, но отсутствовало разрешение на работу в России. На них были составлены протоколы об административном правонарушении. А у 33 человек не оказалось ни миграционной карты, ни других документов. Решением суда они будут выдворены их страны.

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В дагестанском Дербенте пресечено использование труда незаконных мигрантов

В МВД республики пояснили, что сейчас все задержанные освобождены. Подобные мероприятия проводились ранее в Махачкале и будут продолжаться на территории всей республики. Однако, в МВД и следственных органах ничего не сообщается о наказании работодателей, которые незаконно нанимали мигрантов на работу.

Факты применения труда незаконных мигрантов и раньше фиксировались ранее в Дербенте. Так, в марте 2014 года прокуратура выявила использование на строительстве теплиц труд девяти граждан Узбекистана.