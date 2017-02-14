Вторник, 14 Февраля 2017 года
16:12:09 МСК

В Дагестане задержаны 200 трудовых мигрантов из Азербайджана

Происшествия
Задержанные будут выдворены из России

Махачкала, 14 февраля 2017, 15:13 — REGNUM  Решением суда 33 незаконных мигранта из Азербайджана, задержанные в Дагестане, будут выдворены на родину. Накануне в республике в рамках мероприятий по выявлению незаконных мигрантов были задержаны более 200 человек. Все задержанные работали на стройках в Дербенте, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе МВД республики.

В результате проверки у 28 человек документы оказались в порядке и они были отпущены. У 172 человек миграционные документы были в полном порядке, но отсутствовало разрешение на работу в России. На них были составлены протоколы об административном правонарушении. А у 33 человек не оказалось ни миграционной карты, ни других документов. Решением суда они будут выдворены их страны.

Также по теме: С начала 2015 года из Дагестана выдворили 859 иностранцев

В дагестанском Дербенте пресечено использование труда незаконных мигрантов

В МВД республики пояснили, что сейчас все задержанные освобождены. Подобные мероприятия проводились ранее в Махачкале и будут продолжаться на территории всей республики. Однако, в МВД и следственных органах ничего не сообщается о наказании работодателей, которые незаконно нанимали мигрантов на работу.

Факты применения труда незаконных мигрантов и раньше фиксировались ранее в Дербенте. Так, в марте 2014 года прокуратура выявила использование на строительстве теплиц труд девяти граждан Узбекистана.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Станислав ТарасовКто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
ВашингтонСША Афганский фактор Политика
NB!
14.02.17
Приём в школы Екатеринбурга: разлучили близнецов, не пустили инвалидов
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
14.02.17
В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты всех налогов
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
14.02.17
В КПРФ экс-депутата Вороненкова прочат в губернаторы Одессы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Ашот ПогосянЛюбовь – это встреча с самим собой
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
«Люди перестали думать» — омбудсмен просит ограничить выдачу кредитов
ЕкатеринбургРоссия Потребительское кредитование Общество
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Дело Чудновец как маркер пробелов в законодательстве
ЕкатеринбургРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
14.02.17
Передумали? На Колыме собираются вернуть льготы работающим ветеранам труда
МагаданМагаданская областьРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Общество
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Отдать Курилы Японии — значит отдать Курилы США
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
14.02.17
Пушков: Отставка Флинна — самая быстрая в истории США
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Алёна Зеленина Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
14.02.17
Суд в США отклонил иск индейцев против нефтепровода Dakota Access
ВашингтонСША Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
14.02.17
В Австрии арестовали Гитлера
ВенаАвстрия Усиление правых в Европе Общество
ещё главное