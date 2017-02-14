Один человек погиб в результате железнодорожной аварии в Люксембурге

Люксембург, , 14:47 — REGNUM



По меньшей мере один человек погиб, еще пятеро получили ранения 14 февраля в результате столкновения двух поездов в Люксембурге, сообщает BFMTV.

По данным полиции, столкновение произошло между товарным поездом, направляющимся из Франции с люксембургским пассажирским составом.

Как отметили в железнодорожной компании Люксембурга, обстоятельства произошедшего еще предстоит установить. На участке трассы по-прежнему нарушено сообщение между Люксембургом и французской коммуной Тьонвиль.