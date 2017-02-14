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Напавшие на инкассаторов в Москве были переодеты дворниками — видео

Происшествия
На злоумышленниках были светоотражающие жилеты

Москва, 14 февраля 2017, 14:12 — REGNUM  Злоумышленники, совершившие вооруженное нападение на инкассаторов на северо-востоке Москвы, заранее переоделись дворниками. Видеозапись, на которой запечатлен момент нападения, опубликована в Сети.

На кадрах видно, как у жилого дома останавливается фургон с инкассаторами. К нему приближается мужчина в оранжевом светоотражающем жилете с лопатой в руках. Также запечатлена потасовка между «дворниками» и перевозчиками денег.

Напомним, в районе улицы Римского-Корсакова в Москве трое вооруженных мужчин напали на инкассаторов, находившихся при исполнении служебных обязанностей. В результате произошедшей перестрелки ранение получил один из сотрудников инкассации, один из грабителей был убит. Его сообщники сумели скрыться на автомобиле «Мерседес». По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как передают «Вести», медики оценивают состояние раненого инкассатора как тяжелое. Мужчина получил два огнестрельных ранения в живот.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту нападения на инкассаторов в Москве возбуждено уголовное дело

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