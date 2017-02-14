Ростов-на-Дону: Украинский националист потребовал статус военнопленного

Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM



В Северо-Кавказском окружном военном суде началось рассмотрение уголовного дела о подготовке теракта в Ростове-на-Дону. На скамье подсудимых находятся двое, среди которых — активный приверженец идей украинского национализма. Пока ни главный подсудимый по делу, ни его подельник ростовчанин Максим Смышляев свою вину не признали. Как пишет «Кавказский узел», гражданин Украины Артур Панов ходатайствовал о признании его военнопленным.

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«Вы не имеете права меня судить, но отводов я не имею… Я считаю, что суд РФ не имеет права меня судить. Я требую, чтобы процесс по моему делу был перенесен в Москву, по ряду причин рассмотрение его в Северо-Кавказском окружном военном суде будет не объективным. Кроме того, исходя из Женевской конвенции, прошу признать меня военнопленным», — цитирует издание подсудимого.

Также Панов заявил, что страдает эпилепсией, и ему может потребоваться срочная помощь в любой момент. Подсудимый попросил присутствовать в судебном зале вне металлического, стеклянного бокса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Артур Панов хотел с помощью самодельного взрывного устройства совершить теракт в месте массового скопления людей в донской столице. На момент совершения преступления ему не исполнилось и 18 лет. Также перед судом предстал его сообщник Максим Смышляев. Задержали гражданина Украины в начале декабря 2015 года, а Смышляева — в апреле 2016 года. В ходе обыска у Панова были найдены взрывчатые вещества и устройства. Самодельная бомба была равна по силе взрыва гранате Ф-1.

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