Пермяк за убийство 2-летней дочери приговорен к 18 годам

Маленькая девочка стала жертвой выяснения отношений между родителями после развода. Молодой человек угрожал убить ребенка, если экс-супруга не вернется к нему

Пермь, , 13:30 — REGNUM В Пермском крае 22-летний житель Карагайского района признан виновным в убийстве своей двухлетней дочери. По результатам экспертизы молодой человек признан вменяемым. Он приговорен к 18 годам колонии строгого режима, сообщает телекомпания «РифейПермь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, преступление совершено весной 2016 года. Оно вызвало большой резонанс. Напомним, по данным следствия, родители убитой девочки развелись, но продолжали поддерживать отношения. Утром 21 мая женщина привела ребенка к экс-супругу и попросила посидеть с ребенком до вечера, пока она будет на работе. Вечером мужчина стал требовать от женщины воссоединения семьи. При этом молодой человек угрожал убийством дочери.

Испуганная женщина побежала за помощью. Когда она и её родственники вернулись к дому отца ребенка, войдя внутрь, они обнаружили, что девочка убита, а хозяин дома скрылся. Жители деревни нашли его возле местного пруда. Мужчина нанес себе ножевые ранения и пытался утопиться, но врачи спасли ему жизнь. Для избрания меры пресечения (мужчина был заключен под стражу) подозреваемого пришлось из больницы доставлять в зал суда на носилках.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю, в 2016 году возбуждено 629 уголовных дел, по которым потерпевшими от преступных посягательств признаны 462 несовершеннолетних.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье подозреваемый убийца 2-летней дочери доставлен в суд на носилках

Читайте развитие сюжета: В Прикамье найдена мертвой двухлетняя девочка