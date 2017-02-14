В Кирове на школьника напала лиса
Врачи подозревают, что животное может быть больно бешенством
Киров, 14 февраля 2017, 13:29 — REGNUM В Кирове дикая лиса напала на местного школьника. Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, происшествие произошло в слободе Дымково.
По мнению врачей, животное, напавшее на ребенка может быть больно бешенством.
В настоящее время мальчику была оказана необходимая медицинская помощь. Ребенок был отпущен из больницы домой, но все-равно находится под наблюдением медиков.
По факту нападения дикого животного начата доследственная проверка, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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