Станцию метро «Пролетарская» в Петербурге закрывали из-за рассеянной дамы

Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Станция «Пролетарская» на третьей («зелёной») линии Петербургского метрополитена 40 минут была закрыта на вход пассажиров из-за обнаружения подозрительного предмета. К счастью, угроза взрыва не подтвердилась.

Как сообщили в пресс-службе метро, станция была закрыта на вход в 12:38 после того, как в вестибюле была найдена бесхозная сумка. На выход станция продолжала работать.

Однако вскоре хозяйка забытой сумки нашлась, и в 13:18 станция «Пролетарская» возобновила работу в штатном режиме.

Станция «Пролетарская» расположена на Невско-Василеостровской линии, между станциями «Ломоносовская» и «Обухово». Станция открыта 10 июля 1981 года.

Напомним, 13 февраля в вечерний час пик из-за бесхозной коробки на 35 минут закрывалась станция метро «Петроградская».

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