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ДНР: Взрыв химзавода в Донецке вызван обстрелом артиллерии ВСУ

Происшествия
Завод обстреливался со стороны населенного пункта Невельское

Донецк, 14 февраля 2017, 13:15 — REGNUM  Причиной взрыва на Донецком казенном заводе химических изделий стал артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые, сообщает 14 февраля агентство ДАН со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«ВСУ обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии территорию Донецкого казенного завода химических изделий. Есть пострадавшие. Предварительно один мирный житель погиб», — говорится в сообщении.

В командовании уточнили, что завод, расположенный в Куйбышевском районе Донецка, обстреливался со стороны населенного пункта Невельское, где находятся позиции украинских силовиков. Поселок Невельское расположен между Авдеевкой и Карловкой, также находящимися под контролем ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 14 февраля на территории Донецкого казенного завода химических изделий прогремел сильный взрыв. По предварительным данным, ЧП произошло в районе ремонтного цеха, на месте работают сотрудники специальных служб.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация Донецка уточнила место взрыва в городе

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