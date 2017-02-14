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В Курской области охотничьи собаки нашли в лесу мертвого младенца

Происшествия
Личность матери установили с помощью ДНК-экспертизы
Охотники с собаками
PublicDomainPictures
Охотники с собаками

Фатеж, Курская область, 14 февраля 2017, 13:13 — REGNUM  В Фатежском районе Курской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Ночью 12 января 2017 года в лесном массиве, расположенном вблизи деревни Миролюбово Фатежского района, охотники выгуливали собак и нашли тело новорожденного ребенка. Примерное время рождения ребенка установила судебно-медицинская экспертиза.

У женщин, проживающих в ближайших населенных пунктах, были отобраны биологические образцы для проведения ДНК-экспертизы — это помогло следователям установить личность матери новорожденного. Ею оказалась 27-летняя жительница деревни Миролюбово Фатежского района, местонахождение которой в настоящее время устанавливается.

Золотухинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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