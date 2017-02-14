В Бурятии двое пьяных полицейских избили сельчанина на глазах у детей

Улан-Удэ, , 13:12 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников полиции. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 февраля, в республиканском следственном управлении СКР, они подозреваются в превышении должностных полномочий.

Под уголовное преследование попали двое сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии. По данным ведомства, 7 февраля проходила операция по установлению преступника, сбывающего наркотики. Группа сотрудников МВД Бурятии выехала в село Турунтаево Прибайкальского района. По пути и на месте они употребляли спиртное, а затем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли домой к одному из местных жителей. Там, даже не представившись, они начали угрожать, а затем нанесли сельчанину удары по лицу, повалили и начали душить.

На помощь мужчине пришел его отец, который сумел его освободить. В СУ СКР уточнили, что в доме находились маленькие дети, а также члены семьи потерпевшего и его коллеги. Однако, несмотря на это, один из полицейских на глазах у всех ударил отца избитого мужчины кулаком по лицу и с силой толкнул его в грудь.

Следствие провело проверку по заявлению потерпевших. В результате было принято решение о возбуждении уголовного дела и задержании подозреваемых сотрудников полиции. В настоящее время они заключены под стражу. Расследование продолжается.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об инциденте в Прибайкальском районе сообщили и в республиканском МВД. По версии министерства, двое полицейских в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий превысили свои должностные полномочия, причинив телесные повреждения двоим ранее судимым жителям Прибайкальского района. При этом сотрудники находились в состоянии алкогольного опьянения.

В МВД по региону проводится проверка. Решается вопрос об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также к дисциплинарной ответственности собираются привлечь их непосредственных руководителей.