В Чувашии и Удмуртии изучают факты гибели людей на железной дороге
Нижний Новгород, 14 февраля 2017, 13:07 — REGNUM Приволжским следственным управлением на транспорте СКР проводится проверка по факту гибели на железной дороге 19-летней жительницы чувашского села Урмары и 68-летнего мужчины в Ижевске. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя ведомства Дмитрий Захаров, рассматривается версия о суициде.
По предварительным данным, в 23:00 (мск) 13 февраля на железнодорожной станции Урмары Горьковской железной дороги пассажирским поездом №57 смертельно травмирована жительница села Урмары. По показаниям машиниста поезда, он применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.
Другой случай произошел 13 февраля 2017 года около 20:00 (мск) на 38 км 7 пикете перегона Воткинск — Ижевск Горьковской железной дороги: электропоезд 6363 сообщением «Воткинск — Ижевск» смертельно травмировал 68-летнего мужчину.
На местах происшествий работали следственно-оперативные группы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смертельных травмирований.
Следователями готовятся представления в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности при движении поездов и о целесообразности оснащения всех подвижных составов видеорегистраторами.
По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.