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Трое жителей Дагестана пытались стать сирийскими боевиками

Происшествия
Намерения молодых людей пресекли силовики

Краснодар, 14 февраля 2017, 12:56 — REGNUM  Попытка примкнуть к боевикам в Сирии обернулась для трёх молодых людей тюрьмой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 14 февраля, дело уроженцев Дагестана, которые готовились к участию в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории иностранного государства, слушалось в Ленинском районном суде Краснодара.

Все трое подозреваемых — 18-летний Гаджибег Джамирзоев, 20-летний Магомед Курбанов и 23-летний Мурад Магомедов — прониклись идеями радикального ислама. План по отъезду в Сирийскую Арабскую Республики злоумышленники разрабатывали квартире, которую снимали в поселке Яблоновском Республики Адыгея. По приезду в Сирию молодые люди намеревались принять участие участия в вооруженном конфликте в составе НВФ, деятельность которого в соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации запрещена.

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Доказать свою невиновность подозреваемым не удалось. Курбанову и Магомедову назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы. Джамирзоеву проведет в тюрьме полгода. Отбывать наказание осужденным предстоит в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Краснодар был задержан предполагаемый пособник запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». По информации регионального УФСБ, мужчина помогал краснодарцам выехать в Сирийскую Арабскую Республику и вступить в ряды боевиков. В отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело.

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